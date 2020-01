A Erévan, les dirigeants de l’Arménie ont rendu hommage à l’occasion de la Journée de l’Armée arménienne

A l’occasion de la Journée de l’Armée arménienne qui fête son 28e anniversaire, le Premier ministre Nikol Pachinian, le président arméniens Armen Sarkissian, le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine, le Président du Parlement Ararat Mirzoyan ainsi que les hautes personnalités de l’Etat arménien et les dont celles de l’Armée, se sont rendues ce matin 28 janvier au cimetière des héros de Yerablour à Erévan. Les dirigeants de l’Arménie, les religieux et les militaires ont ainsi rendu hommage aux héros tombés pour la libération de l’Arménie et de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan