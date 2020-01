Syrie : les Kurdes présentent un rapport à l’appui de leurs accusations contre Ankara

Paris, 27 jan 2020 (AFP) - L’administration semi-autonome des Kurdes en

Syrie a présenté lundi à Paris une analyse de laboratoire suisse confirmant

selon elle l’emploi de phosphore par l’armée turque lors de son offensive dans

le nord du pays en octobre 2019.

Le rapport du laboratoire Wessling établit la présence anormale de

phosphore blanc sur l’échantillon de peau d’un combattant kurde blessé lors de

l’offensive contre la milice kurde des YPG.

"Le type de blessure (brûlures chimiques) combiné à la quantité

significativement élevée de phosphore trouvée dans l’échantillon démontre que

des agents au phosphore (munitions au phosphore blanc) ont été utilisés",

conclut le rapport, rédigé en anglais et dont l’AFP à obtenu une copie.

Pour le docteur Abbas Mansouran, qui a soigné des victimes des

bombardements turcs, certaines brûlures, très atypiques, relevaient de

l’emploi d’armes non conventionnelles.

"Les signes et symptômes observés sur les victimes, majoritairement des

civils, étaient compatibles avec une exposition aux armes chimiques", a-t-il

affirmé lors d’une conférence de presse à Paris aux côtés du commandant Nuri

Mahmoud, porte-parole des YPG, et du représentant du Rojava en France, Khaled

Issa.

Les autorités autonomes de la minorité kurde syrienne ont accusé dès

octobre la Turquie d’avoir utilisé des armes non conventionnelles comme le

napalm ou le phosphore blanc lors de son offensive.

La Turquie a démenti tout recours à des « armes chimiques » et accusé en

retour les forces kurdes d’en « utiliser elles-mêmes » dans le but d’accuser

Ankara.

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques(OIAC), basée à La

Haye, a jugé pour sa part que ce dossier ne relevait pas de sa compétence,

l’emploi de phosphore blanc n’étant pas du domaine de la Convention sur les

armes chimiques.

Le phosphore blanc peut être utilisé pour créer un écran de fumée, pour

illuminer ou comme arme incendiaire. L’utilisation de cet agent dans la

fabrication d’armes incendiaires contre les civils est toutefois interdite par

le droit international.

