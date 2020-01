📢 Nouveauté sur #Parcoursup !

Vous êtes intéressé(e)s par des études en #médecine et en #lettres ? Vous pouvez désormais candidater pour la #licence « accès santé » d’ #arménien (LAS) option santé de l’ Inalco - Langues O’ !

Les notes obtenues en arménien sont désormais comptabilisées dans le parcours #santé et le #concours de médecine vous est ouvert en L1, L2 et L3.

Plus d’informations sur : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante