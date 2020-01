Hila : le clip Glendale Soul Train

Hila est un projet né à Los Angeles, initié par le violoncelliste Artyom Manukyan et le producteur Dawatile. Les deux musiciens, tout deux respectivement issus de la scène jazz française et arménienne, s’inspirent de l’électro, de la Beat Music, mais aussi du folk et des sonorité soviet-armeniennes. Après plusieurs live sold-out dans le club avant-gardiste de LA, 21, le premier album d’Hila, enregistré en 21 jours, est prévu pour le 14 février 2020 sur le label Underdog Records. On attend que ça !

