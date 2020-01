Marek Halter évoque Charles Aznavour

INTERVIEW. À l’occasion du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz, l’écrivain d’origine polonaise analyse la haine antijuive qui revient.

Au moment où la haine antijuive s’exprime à nouveau sans frein en Europe, Marek Halter vient de se rendre à Auschwitz-Birkenau pour le 75e anniversaire de la libération des camps d’extermination, dans le cadre des commémorations organisées par l’Association juive européenne (EJA). Pour Le Point, l’écrivain né il y a 84 ans à Varsovie livre ses réflexions lucides à propos du regain d’antisémitisme, qui vient de lui donner matière à un nouveau livre, Pourquoi les Juifs ? (Michel Lafon, 2020, 10 €).

Le Point : 75 ans après la libération d’Auschwitz, les survivants disparaissent les uns après les autres. Qui va porter la mémoire de la Shoah à l’avenir ?

Marek Halter : C’est la question que je me pose. Le Talmud dit qu’au bout de quatre ou cinq générations, la mémoire devient l’histoire : un livre, qu’on peut lire ou pas, commenter ou pas, croire ou pas. Le chanteur Charles Aznavour me demandait toujours : comment se fait-il qu’en dehors des Arméniens, personne ne parle des Arméniens ? Je lui ai répondu : c’est ainsi. Quand mon père meurt, je vais sur sa tombe déposer une fleur ou un caillou, mais quand ton père meurt, je l’oublie. C’est le problème de l’humanité et de la mémoire. C’est pourquoi le mal ne disparaît pas et ne disparaîtra pas.

