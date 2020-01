Passe d’armes entre N.Pachinian et H.Tovmassian

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a surenchéri dans ses attaques verbales visant Hrayr Tovmasian lundi 27 janvier après que le très controversé president de la Cour constitutionnelle d’Arménie eut décidé d’engager des poursuites en diffamation contre lui. N. Pachinian l’avait une fois encore pris en grippe dans une conference de presse donnée ce weekend dans la ville méridionale de Kapan. Il avait plus particulièrement accusé H. Tovmasian d’avoir “offert ses services” et de l’avoir courtisé après la “revolution de velours” de 2018”, tentatives de seduction qu’il aurait repoussées car, a-t-il souligné, il ne voulait pas coopérer avec des “représentants de l’ancien régime corrompu”. H.Tovmasian, qui est soumis à forte pression de l’exécutif depuis plusieurs mois en vue d’obtenir sa demission, a récusé de telles affirmations, les qualifiant de fausses et scandaleuses, tout en defiant Pachinian d’en apporter les “preuves”. Il a ajouté qu’il prendrait des mesures légales si N.Pachinian n’est pas en mesure d’appuyer ses propos sur des preuves tangibles. Le premier ministre n’a pas tardé à riposter, en promettant d’apporter des preuves telles qu’elles se révèleront une “réponse démesurément plus forte” au president de la plus haute Cour du pays. Il persistait et signait sur sa page Facebook en postant une photographie d’un stylo d’une grande valeur que lui aurait offert H. Tovmasian lors d’une rencontre en 2018 à Erevan du conseil d’administration d’une association caritative pan-arménienne. Il a désigné ce cadeau comme le témoignage de “la plus curieuse flatterie qu’il m’ait été donnée de voir”. H.Tovmasian a répondu par la voix de l’un de ses avocats, Amram Makinian, un peu plus tard dans la journée de dimanche. “Le president de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmasian a lu la réponse disproportionnée de Nikol Pachinian et nous a demandé de préparer une procédure [en diffamation]”, a indiqué Me Makinian sur Facebook. N.Pashinian de son côté, durcit le ton dans une video en direct sur Facebook le lendemain, en accusant H. Tovmasian d’être impliqué dans le prétendu complot “hybrid” don’t il venait d’annoncer qu’il avait été neutralisé par ses services. N.Pachinian a aussi indiqué que les allégations des autorités selon lesquelles H. Tovmasian était devenu illégalement le president de la plus haute Cour du pays peu avant la revolution de 2018 étaient “prouvées et irréfutables”. Le duel entre MM. Pachinian et Tovmassian avait éclaté au grand jour en octobre 2019 quand le Service special d’enquêtes (SIS) a affirmé que l’ancien Parlement arménien avait élu H. Tovmasian comme president de la Cour à la faveur d’une confiscation illégale de l’instance judiciaire par un “groupe d’officiels”. Une manœuvre qui aurait été facilitée par des falsifications de procedures de l’ancien president du Parlement Ara Babloyan et l’un de ses collaborateurs, Babayan, qui ont tous deux récusé avec vehemence ces accusations. A la fin décembre, un haut responsable du parquet refusait de prendre acte de ces accusations, ordonnant au SIS de mener une “enquête additionnelle”. Peu après, H. Tovmasian était inculpé dans une autre affaire, sans lien apparent. Le procureur-général Artur Davtian lui reproche d’avoir privatisé illégalement un bureau à Erevan et d’avoir incité des notaires mandates par l’Etat à louer d’autres locaux qui lui appartenaient “de facto” lorsqu’il était ministre de la justice de 2010 à 2014. H.Tovmasian a rejeté ces accusations les qualifiant de non fondées, et s’inscrivant selon lui dans le cadre de la campagne accrue du gouvernement arménien en vue de le pousser à la démission. Des agents du SIS ont perquisitionné son appartement de Erevan vendredi. N.Pachinian avait réclamé en termes à peine voilés sa demission en août 2019, ainsi que celle d’autres membres de la Cour constitutionnelle nommés avant la “ Révolution de velours”. Il les avait alors accusés de maintenir des liens étroits avec les anciens responsables arméniens et d’empêcher la mise en œuvre de ses réformes qui viseraient selon lui à mettre en place une “justice vraiment indépendante”. Mais les détracteurs de N.Pachinian, à commencer par les anciens responsables membres du Parti républicain d’Arménie (HHK)à anciennement au pouvoir, le suspectent au contraire de chercher à prendre le contrôle de l’appareil judiciaire. H.Tovmasian a été inculpé le 27 décembre, au lendemain de la signature par le président Armen Sarkissian d’un projet de loi gouvernemental proposant des compensations financières aux neuf membres de la Cour constitutionnelle en échange de leur demission. Une retraite anticipée rémunérée très controversée qu’aucun des juges concernés n’a à ce jour acceptée. Lors de sa conference de presse de quatre heures à Kapan, N.Pachinian a une fois encore défendu avec force ce texte.

C’est dans ce contexte tendu que la majorité progouvernementale au Conseil municipal de Erevan a constraint l’un de ses membres, lundi, à démissionner, pour avoir appelé les partisans du pouvoir à attaquer la fille de Hrayr Tovmasian sur les media sociaux. Le conseiller municipal de 20 ans, Henrik Hartenian, avait posté un lien vers Sara Tovmasian sur sa page Facebook, assorti du commentaire : “Venez, chers amis !” La majorité Im Kayl (Mon Pas) au conseil municipal de Erevan, déjà sous les projecteurs des media en raison de soupçons de délits d’initié ou corruption pesant sur le maire Maroutian, a fait bonne figure en appellant aussitôt à la demission du jeune élu et en condamnant le procédé.