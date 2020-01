Nikol Pachinian affirme avoir déjoué un complot “hybride”

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé ce weekend que les forces de l’ordre arméniennes avaient déjoué un complot “hybride” visant à le discréditer en vue de le renverser, qui aurait été fomenté selon lui par les milieux proches de l’ancien pouvoir, mais aussi des personnalités nouvellement en place. “Nous pouvons appeler cela des préparatifs en vue d’un coup d’Etat, et on peut en parler maintenant car le processus a été complètement et de manière irreversible neutralisé”, a précisé le premier ministre lors d’une conférence de presse tenue dans la ville de Kapan, au sud-est du pays. N.Pachinian (...)