Le président Sarkissian, et le prince Charles, en visite à Jérusalem

Le président de la République d’Armenia Armen Sarkissian et son épouse Nouneh Sarkissian ont visité le Saint Sépulcre à Jérusalem, où ils se trouvaient dans le cadre des commémorations pour la libération du camp d’Auschwitz. Le président et son épouse ont rencontré à cette occasion l’archevêque Sevan Gharibian, et d’autres représentants du Patriarcat arménien de la Ville sainte et du clergé arménien. Durant cette rencontre, le président Sarkissian a rappelé l’attachement du peuple arménien à la Terre sainte, et le patrimoine culturel et spirituel qu’il y a conservé et qu’il convient de mieux faire connaître aux viciteurs de Jérusalem et plus généralement, au monde. Le président arménien a souligné que cette terre pouvait donner l’occasion à ceux qui la visitent, de s’intéresser à l’Arménie, à son héritage spirituel et culturel.

En marge des mêmes cérémonies, le prince Charles a visité l’Eglise arménienne de la Nativité à Bethléhem, en Cisjordanie, le vendredi 24 janvier, a rapporté le chancelier du Patriarcat arménien de Jérusalem, Hovnan Baghdassarian. Le Prince Charles a été accueilli par Mgr Sevan Gharibian, qui lui a exprimé sa reconnaissance pour cette visite qui témoigne de l’intérêt du prince de Galles pour l’Arménie, où il s’était rendu en 2013 à l’invitation d’A.Sarkissian, qu’il avait connu alors qu’il était ambassadeur d’Arménie à Londres, puis en 2015. L’archevêque Gharibian a offert au prince Charles une pièce de céramique arménienne, et lui a fait l’historique de la présence arménienne à Jérusalem.