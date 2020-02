La loi arménienne va demander la divulgation des véritables propriétaires de centrales électriques

L’Assemblée nationale arménienne a discuté d’un ensemble d’amendements à la loi sur l’énergie, qui demandent la divulgation des noms des véritables propriétaires des centrales électriques.

Artak Manukyan, un député de la faction parlementaire au pouvoir Mon Pas, qui est co-auteur des amendements, a déclaré que cela avait été motivé par un projet de loi similaire sur l’industrie minière.

« La justification de notre proposition est que les centrales hydroélectriques et thermiques et tous les organismes dont le travail se reflète dans le prix de l’électricité doivent être transparents et responsables », a-t-il déclaré.

Artak Manukyan a noté que les informations sur les propriétaires détenant au moins 10% des actions sont sujettes à divulgation. Il a ajouté qu’il est en outre proposé que des discussions commencent concernant la publication d’informations sur tous les propriétaires. Si le projet de loi est adopté, la loi entrera en vigueur le 1er juillet 2020.