L’Arménie a acquis une quantité sans précédent d’armes et de munitions depuis mai 2018

L’Arménie a acquis une quantité sans précédent d’armes et de munitions depuis mai 2018, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une conférence de presse à Kapan, le centre administratif de la province méridionale du Syunik.

Il a précisé que les forces armées arméniennes ont acquis des avions de chasse russes Su-30SM et des systèmes de défense aérienne Tor-M2. « Les forces armées arméniennes ont été équipées de canons d’artillerie modernes, d’autres systèmes anti-aériens et de 310 véhicules de transport militaire », a-t-il déclaré.

Selon lui, au cours de la période spécifiée, tant les armes et les munitions existantes que celles récemment acquises ont été testées.

« Ainsi, le gouvernement arménien a fermé la page honteuse des armements, produits dans les années 1980, car les armes acquises ont été produites en 2019 ou n’ont pas été utilisées du tout », a-t-il déclaré. Nikol Pashinyan a souligné que le budget 2020 a alloué 307 milliards de drams au ministère de la Défense, soit 28% de plus qu’en 2018 et 4,5% de plus qu’en 2017.

Le 21 décembre 2019, l’Arménie a reçu le premier lot de systèmes de défense aérienne TOR fabriqués en Russie. Le 27 décembre, deux chasseurs russes Su-30SM ont été livrés à Erevan.