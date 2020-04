2,17 milliards de dollars reçus en Arménie entre janvier et septembre 2019 au titre d’investissements étrangers

L’afflux d’investissements étrangers a totalisé 2,1 milliards de dollars en Arménie entre janvier et septembre 2019, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan lors d’une nouvelle conférence

« Cela dépasse le résultat de la même période un an plus tôt de 465 millions de dollars ou 27,6%, et supérieur à celui de 2017 de 635 millions de dollars ou 41% », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que 453,8 millions de dollars étaient venus en Arménie au cours des neuf premiers mois de 2019 sous forme d’investissements étrangers directs soit 17,8% ou 453,8 millions de dollars de plus par rapport à la même période un an auparavant.