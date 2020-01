Le général Artak Davtyan : L’Armée arménienne est prête non seulement à arrêter l’ennemi mais également lui faire réfléchir sur ses pertes définitives

Le général Artak Davtyan a salué les forces arméniennes à l’occasion du 28e anniversaire de la formation de l’Armée arménienne. S’adressant aux militaires il dit « c’est cette armée qui est la pierre sur laquelle est fondée notre Etat et l’ensemble des Arméniens de la diaspora ».

Artak Davtyan évoqué la naissance de cette Armée arménienne, la victoire de l’Artsakh et les faits héroïques dont fit preuve cette armée « dont nous pouvons être fiers (…) notre armée est forte, elle est soutenue par tout le peuple. L’histoire nous a démontré que c’est ainsi grâce à la force interne que durant des siècles nous avons enregistré des victoires et cette tradition continue » dit-il. Artak Davtyan a également rendu hommages aux soldats Arméniens morts dans la défense de la patrie.

Enumérant les qualités et la discipline des officiers de l’Armée arménienne et de ses soldats qui défendent la patrie à terre et dans les airs le général Artak Davtyan dit « Nous avons toujours déclaré et nous le répétons que les forces armées de l’Arménie n’ont pas l’intention d’encourager la guerre, mais à tout instant notre armée est prête à arrêter toute violation de l’ennemi et l’obliger à réfléchir sur ses pertes définitives (…) aujourd’hui l’Armée arménienne est plus forte que jamais ! »



Krikor Amirzayan