La 3e route entre l’Artsakh et l’Arménie est vitale pour le développement du sud de l’Artsakh selon Arayik Haroutiounyan

L’importance de la réalisation de la 3e route reliant l’Artsakh à l’Arménie, la route Khndzoresk-Mekhakavan-Hadrout est mise en valeur lors de la campagne présidentielle d’Arayik Haroutiounyan le président du parti « Azad Hayrénik », candidat à la présidence de l’Artsakh. Arayik Haroutiounyan dans le cadre de sa campagne présidentielle l’a une nouvelle fois rappelé dans la ville de Vorotan dans la région de Kashatagh (Artsakh). Il a également affirmé que des changements importants allaient se produire en Artsakh dans le domaine du repeuplement.

« Cette voie Khndzoresk-Mekhakavan-Hadrout développera le sud de notre République de l’Artsakh » dit Arayik Haroutiounyan lors de la rencontre publique. Il continua « La construction de la route Vardenis-Martakert a prouvé qu’en un temps très court elle transforma et développa les localités. L’aile sud de l’Artsakh dispose également d’un fort potentiel de développement non encore valorisé et la route sera d’une grande importance ». Arayik Haroutiounyan qui dispose d’un plan de repeuplement affirme qu’après sa mise en place en 2030 la population de l’Artsakh passera de 150 000 actuellement à 200 000 habitants. A. Haroutiounyan qui a annoncé plus d’une centaine d’adhésions à son parti « Azad Hayrénik » (Patrie Libre) après son passage à Vorotan.

Krikor Amirzayan