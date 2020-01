Samedi 25 janvier 2020 a eu lieu l’inauguration d’une stèle dédiée à la mémoire du génocide des Arméniens au Monument aux Morts de Carry le Rouet, à côté de Marseille. L’œuvre, représentant la Mère Patrie, a été réalisée par sculpteur Toros de Romans, grâce au soutien d’un bienfaiteur, avec le concours de l’union des Arméniens de la Côte Bleue et de La Municipalité de Carry le Rouet.

Plusieurs personnalités politiques étaient présentes : les maires de Carry le Rouet, Sausset les Pins, Ensues la Redonne et Châteauneuf les Martigues, ainsi que Valérie Garino conseillère pour le département des Bouches du Rhône et le député Éric Diard. La sénatrice Sophie Joissains était représentée.

Le Souvenir français et les Anciens Combattants étaient également présents, ainsi que de nombreuses personnes.

Un Discours a été prononcé par le président de l’UACB, le docteur Maurice Soultanian, par la conseillère Départementale et par le Maire de Carry, Jean Montagnac.

Mickael Basmadjian