Décès du premier boxeur professionnel de la Turquie Garbis Zakaryan à 90 ans

Le premier boxeur professionnel de Turquie Garbis Zakaryan est mort aujourd’hui, à l’âge de 90 ans a annoncé la fédération de boxe.

L’athlète arméno-turc était appelé avec émotion par ses fans comme la « poigne de fer ».

Garbis Zakaryan est né le 2 juin 1930 à Istanbul. D’origine arménienne, il a étudié à l’école arménienne Esayan d’Istanbul. Très tôt, il a quitté l’école et a commencé à travailler comme vendeur de journaux.

Garbis Zakaryan a commencé la boxe en tant qu’amateur au club de boxe Beyoglu Taksim et est entré sur le ring à l’âge de 16 ans en 1946 au Boğaziçi Turnuvası (Tournoi du Bosphore. Il s’installe ensuite au club de boxe de Galatasaray et devient champion amateur d’Istanbul et de Turquie en 1948, 1949 et 1950. Il a ensuite représenté l’équipe nationale turque pour la première fois en 1949 contre l’Espagne. Il a quitté la boxe en 1966 et a entraîné de nombreux boxeurs, en particulier Cemal Kamaçi.

Il perdit son titre de champion d’Europe en mars 1957. Il a été champion du Moyen-Orient en 1964.

Il sera enterré dans le cimetière arménien de Sisli à Istanbul le 29 janvier après une cérémonie funèbre dans l’église arménienne.