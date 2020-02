Le nombre de morts a diminué en Artsakh

En 2019, 1155 cas de décès ont été enregistrés dans la République par rapport à 1185 l’année dernière selon le ministre des Soins de santé de la République d’Artsakh Arayik Baghryan.

250 décès à l’hôpital ont été enregistrés en Artsakh. Les principales causes de décès ont été causées par des accidents, des maladies du système de circulation sanguine (crise cardiaque et accident vasculaire cérébral). Le nombre de décès de personnes de plus de 76 ans s’élève à 98, 43 décès entre 66 et 75 ans et 43 décès entre 56 et 65 ans. Les principales causes de décès sont les tumeurs malignes et les maladies du système de la circulation sanguine.