L’année 2019 en Arménie a vu une énorme vague de poursuites contre les journalistes et les médias

L’année 2019 en Arménie a vu une énorme vague de poursuites judiciaires contre les journalistes et les médias, a déclaré Ashot Melikyan, président du Comité pour la protection de la liberté d’expression lors d’une conférence de presse. Il a précisé que leur nombre était le double du nombre de ces poursuites au cours des deux années précédentes combinées.

« Notre comité a enregistré 96 actions en justice contre des journalistes et des médias, dont 89 pour insulte et diffamation. Bien sûr, ces statistiques sont préoccupantes, mais il convient de noter que cette situation s’explique en grande partie par le fait que de nombreux médias sont simplement inondés de fausses nouvelles, de manipulations et d’insultes ", a-t-il déclaré, présentant le rapport annuel sur l’état de la liberté du discours en Arménie.

Selon Ashot Melikyan, au cours de l’année écoulée, les cas de recours à la force physique contre des journalistes ont diminué : de 20 en 2018 à 4 en 2019.

Ashot Melikyan a également noté une violation croissante du droit de recevoir et de diffuser des informations. Il a déclaré que les secrétaires de presse de nombreuses agences gouvernementales ne remplissaient pas pleinement leurs fonctions, épinglant souvent leurs espoirs sur le streaming sur Facebook de leurs supérieurs.

« Bien sûr, le streaming sur Facebook en direct est une très bonne chose, mais ils ne peuvent pas être remplacés par les fonctions directes des secrétaires de presse. Ils doivent mettre à jour les informations officielles sur leurs sites Web, fournir au public les dernières nouvelles, répondre aux questions des journalistes. Après tout, leurs supérieurs ne donnent pas toujours de réponses à toutes les questions. » a-t-il dit.

Ashot Melikyan a souligné qu’en termes de liberté de la presse, l’Arménie et la Géorgie sont les locomotives de la région et sont toutes deux nettement en avance sur l’Iran, la Turquie et l’Azerbaïdjan.

« Le niveau de liberté d’expression en Arménie et en Géorgie est presque le même. Cependant, dans le cas de l’Arménie, les organisations internationales de médias fixent une amélioration, tandis que dans le cas du géorgien, elles pointent la régression », a déclaré Ashot Melikyan.