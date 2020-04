Inecobank lance un service de crédit-bail

La banque Inecobank a annoncé le lancement de son service de crédit-bail, déclarant dans un communiqué de presse qu’elle fournira des services de crédit-bail aux personnes morales résidentes, aux propriétaires uniques et aux particuliers exerçant des activités agricoles pour acquérir des biens immobiliers et des biens mobiliers.

« La mission d’Inecobank est de créer des opportunités pour les particuliers et les entreprises de réaliser leurs objectifs en fournissant des services financiers en adéquation avec leurs besoins », a déclaré Artyom Chichyan, directeur commercial de Inecobank.

Au cours des dernières années, Inecobank a été l’une des banques à la croissance la plus rapide sur le marché des entreprises en Arménie, desservant déjà plus de 16 000 entités juridiques. La Banque offre une gamme complète de services pour répondre aux besoins croissants des clients dans divers domaines.

Inecobank CJSC est l’une des principales banques de la région du Caucase du Sud, axée sur les clients individuels, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, offrant une gamme complète de services bancaires, y compris des solutions bancaires numériques innovantes et innovantes. Depuis plus de 24 ans, la banque offre une commodité inégalée en Arménie au service de plus de 500 000 clients et plus de 200 000 utilisateurs en ligne.