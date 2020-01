Rénovation d’une église arménienne à Marseille

PROJET DE RENOVATION DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE SOURP HAGOP

Je vous annonce le début d’un nouveau projet !

Cette église est chargée d’histoire ( voir plus bas) et il est temps de lui donner un nouvel éclat ( peinture, toiture, et si on peut, un renouveau de toute les installations de lumières , l’autel etc ...). Cependant, je n’y arriverai pas sans vous ! Si vous souhaitez participer voici la cagnotte en ligne que je laisserai jusqu’au mois de juillet. Je prévois les travaux pour juillet car beaucoup seront en vacances scolaires et pourront nous aider. Nous ferons tout par nous-même, avec l’aide des bénévoles ( si vous souhaitez être bénévole il vous suffira de me contacter sur facebook ou instagram : KoharHay ) Nous sommes les nouvelles générations et c’est à nous de prendre soin de ce que nos grands-parents ont mis en place.

Je compte sur vous pour partager au maximum et m’aider à faire aboutir ce 5e projet ! Ensemble, nous ferons de grandes choses !

Historique

Le « Camp Oddo » accueillit les premiers immigrés arméniens à Marseille de novembre 1922 à avril 1927. Durant toutes ces années le peuple arménien a dû se structurer et s’organiser pour vivre et faire perdurer nos traditions. C’est ainsi que les cérémonies de mariages, baptêmes et enterrements furent organisées dans l’enceinte même du « Camp Oddo ». Une baraque servait d’église à nos compatriotes, elle fut reconstruite en bois après 1924. Le « Camp Oddo » ferma ses portes en 1927 et les arméniens s’installèrent alors autour du camp pour y former les premiers quartiers arméniens (quartier du Boulevard Oddo, quartier de Saint Antoine ...)Nos compatriotes décidèrent ensuite de construire une église arménienne près de ces quartiers arméniens et c’est ainsi que la première pierre de l’Eglise Sourp Hagop fût posée en 1926 au Boulevard Mourin qui deviendra ensuite Boulevard Arthur Michaud. Cette construction n’a été possible que par la volonté et la détermination de nos compatriotes, elle fût financée entièrement par les dons de la communauté arménienne.

lire la suite...

https://www.leetchi.com/c/renovation-eglise-sourp-hagop