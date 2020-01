Deux citoyens arméniens armés habitant Armavir tentaient de franchir la frontière arméno-turque

Samedi 25 janvier à 17h30 près dans la région d’Armavir (Arménie) les soldats garde-frontière de l’Armée russe ont arrêté deux citoyens arméniens près de Yervandashat-Bagaran qui tentaient de franchir la frontière arméno-turque. Les policiers Arméniens de Baghramian, informés par les soldats, ont arrêté les deux individus qui seraient des habitants d’Armavir, Igor B. (25 ans) et Mkhitar P. (27 ans). Igor B. aurait été en possession d’une arme automatique de type AK (Kalashnikov) et Mkhitar P. une carabine avec plusieurs balles.

On ne connait pas le mobile de ces deux individus armés qui tentaient de quitter l’Arménie pour la Turquie.

Krikor Amirzayan