L’international arménien Saris Adamyan a marqué son 4e but en Bundesliga lors du match Werder Brême-Hoffenheim (0-3)

L’international arménien Saris Adamyan a marqué son 4 e but en Bundesliga lors du match Werder Brême-Hoffenheim (0-3)

L’international arménien Sargis Adamyan vient de marquer son 4e but de la saison en Bundesliga. Entré à la 60e minute du match de la 19e journée du championnat d’Allemagne Werder Brême-Hoffenheim (0-3), l’Arménien fut l’auteur du 3e but d’Hoffenheim à la 82e minute du match. Les autres buts d’Hoffenheim furent l’œuvre de Davy Klassen (65e, csc) et Christof Baumgartner (79e).

Krikor Amirzayan