A Jérusalem le président arménien Armen Sarkissian a rencontré son homologue israélien Reuven Rivlin et demandé qu’Israël reconnaisse le génocide des Arméniens

En visite de travail en Israël le président arménien Armen Sarkissian a rencontré à Jérusalem son homologue israélien Reuven Rivlin. « Pour moi, c’est un honneur de vous recevoir ici à Jérusalem dans notre palais présidentiel. Nos deux peuples sont unis par une histoire ensanglantée. Nous sommes très touchés et apprécions beaucoup votre participation aux manifestations liées à la mémoire de l’Holocauste que l’on doit se souvenir pour la transmettre aux futures générations » dit le président d’Israël et de continuer « Je crois que le silence autour de 1915 est terminé, et nous nous sommes eu 1931, 1936, 1942 ce qui s’est passé lors de l’Holocauste. Votre participation à ce rassemblement unique et historique est très remarquable. Nous devons également regarder l’avenir. J’ai espoir que nos relations, nos relations puissent être les bases pour faire encore plus ensemble ».

Le président arménien Armen Sarkissian a de son côté remercié son homologue israélien pour l’invitation reçue afin de participer aux 5e rencontres internationales dédiées au souvenir de l’Holocauste. « Je suis venu à Jérusalem avec les mêmes idées que vous. Ceux de se souvenir du passé et de se tourner vers l’avenir car je suis convaincu qu’entre l’Arménie et Israël, entre le peuple arménien et juif il y a un fort potentiel de collaboration et de coopération. En premier lieu nous partageons de nombreuses valeurs, dont celle de réaliser un parcours similaire de l’histoire qui continue jusqu’à nos jours. Nous sommes des peuples semblables qui avons choisi la vie à la mort. La mort nous l’avons toujours rencontré dans notre histoire, mais la vie fut toujours avec nous. Je suis ici pour regarder également à la vie. Nous avons comme vous et d’autres peuples lutté contre le nazisme. Je suis fier de dire que 600 000 Arméniens ont combattu dans les rangs de l’armée soviétique et parmi eux 300 000 ont perdu leur vie dans cette lutte (…) les Arméniens ont eu leur investissement dans le monde et en Union soviétique en faveur de la paix pour nous tous. » dit-il.

Le président arménien a également évoqué l’importance de la reconnaissance par Israël du génocide des Arméniens tant pour figer la vérité historique qu’en prévention des crimes de génocide. Armen Sarkissian a également proposé à son homologue l’établissement de relations entre universités technologiques d’Israël et d’Arménie et notamment dans le secteur des hautes technologies. Le président arménien a également évoqué l’établissement d’une coopération arméno-israélienne dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme.

Enfin Armen Sarkissian a invité le président israélien Reuven Rivlin pour une visite officielle en Arménie.

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)