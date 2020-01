Armen Sarkissian rencontre le président d’Israël

Le président arménien Armen Sarkissian et Mme Nouneh Sarkissian ont visité la cathédrale arménienne de Saint James à Jérusalem, a rapporté le bureau du président.

Le président Sarkissian a également déposé une couronne sur le monument érigé à côté de la cathédrale pour commémorer les victimes du génocide arménien.

L’histoire et les valeurs historiques et culturelles de la cathédrale Saint-Jacques ont été présentées au président.

Au Patriarcat arménien de Jérusalem, le président Sarkissian a rencontré le patriarche arménien de Jérusalem, l’archevêque Nourhan Manoukian. Ils ont parlé des problèmes de l’église nationale arménienne et des activités du Patriarcat arménien de Jérusalem.

Puis une réception a eu lieu en l’honneur du président de l’Arménie.

Plus tard, Armen Sarkissian a rencontré le président israélien Reuven Rivlin. Ce dernier a déclaré que les deux peuples partagent une histoire très sanglante, et les Israéliens apprécient grandement sa participation au cinquième Forum mondial de l’Holocauste à Jérusalem.

Le président Sarkissian, à son tour, a noté en particulier qu’il existe un grand potentiel de coopération et de collaboration entre l’Arménie et Israël, le peuple arménien et juif.

Le président arménien a jugé important qu’Israël joue un rôle de premier plan dans la reconnaissance du génocide arménien, soulignant que cette reconnaissance et cette condamnation sont nécessaires pour que de telles catastrophes humanitaires ne se reproduisent jamais.

En ce qui concerne les perspectives de coopération, le président Sarkissian a noté que l’avenir appartient aux dernières technologies, s’est dit confiant que les deux pays peuvent coopérer avec succès dans ce domaine et a déclaré que son objectif était d’établir des liens étroits avec les universités techniques israéliennes.

Les interlocuteurs ont convenu que le potentiel d’interaction est assez important et que beaucoup de travail doit être fait avec la diaspora des deux pays également.

L’éducation, la culture et le tourisme étaient également considérés comme prometteurs en termes de coopération.

Le président arménien a invité le président israélien à visiter l’Arménie.