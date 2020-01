Le président arménien rencontre le président de l’Autorité palestinienne

Le président arménien Armen Sarkissian, après avoir assisté à des cérémonies à Jérusalem marquant le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz, a rencontré le président de l’Autorité nationale palestinienne Mahmoud Abbas à Bethléem.

Armen Sarkissian, selon un communiqué de presse publié par son bureau, a remercié Mahmoud Abbas et son gouvernement pour ce qu’ils ont fait pour sauvegarder les intérêts de l’Église apostolique arménienne.

Le président arménien a noté que la section de l’église de la Nativité (Bethléem, Cisjordanie) entretenue par l’église apostolique arménienne fait non seulement partie de l’histoire et du christianisme, mais aussi de la culture, du patrimoine arménien et, surtout, de l’église arménienne.

L’Église grecque orthodoxe et l’Église catholique romaine partagent la basilique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012

« Nous sommes reconnaissants de votre soutien pour la préservation du patrimoine spirituel et historique arménien et la préservation des valeurs chrétiennes », a déclaré le président Sarkissian à Mahmoud Abbas.