Revue de la presse arménienne du 23 janvier 2020

Emmanuel Macron participera au dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France/ Selon le coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), Murad Papazian, le Président de la République, Emmanuel Macron, participera au dîner annuel du CCAF qui aura lieu le 29 janvier à l’Hôtel du Collectionneur. Murad Papazian a également indiqué que le célèbre historien turc Taner Akçam sera l’invité d’honneur du dîner annuel.

Les Ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan ont convenu de se rencontrer dans un avenir proche/ Lors de la session de questions-réponses entre le Cabinet et le Parlement, le Ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan, a déclaré que lui et son homologue azerbaïdjanais avaient convenu de se rencontrer dans un avenir proche. Mnatsakanyan a souligné que la participation du Haut-Karabakh aux négociations était « d’une importance capitale ». Selon lui, l’Arménie mène des négociations avec l’Azerbaïdjan, quel que soit le représentant de l’Azerbaïdjan : « De ce point de vue, bien sûr, les élections [en Azerbaïdjan] sont un facteur que nous prenons en considération, mais en même temps, nous affirmons que les négociations sont nécessaires ». Parlant de la mise en œuvre des programmes humanitaires sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord, Mnatsakanyan a déclaré qu’ils jouent un rôle majeur dans l’ensemble du processus de négociations.

Un coup de feu tiré à la fenêtre du bureau d’une juge/ A la une de Haykakan Jamanak et Joghovourd un coup de feu tiré mardi soir à la fenêtre du bureau de la juge du tribunal de district à Erevan, Tatevik Grigorian. La Police enquête sur l’incident. Une balle coincée dans la fenêtre à double vitrage a été trouvée. D’après la juge, le tir serait un accident et elle n’en aurait pas été la cible. Le Conseil judiciaire suprême a demandé une enquête approfondie sur l’incident en indiquant que le Conseil s’efforcera d’avoir une image objective quant à savoir s’il s’agit d’un accident ou d’un acte délibéré. Joghovourd rappelle que Tatevik Grigorian a été nommée juge en 2015 et a depuis rendu des décisions sur diverses affaires pénales. La plus médiatisée de ces affaires a été l’arrestation en 2016 de Zhirayr Sefilian, une figure de l’opposition radicale [actuellement membre dirigeant du parti « Sasna Tsrer/Enragés de Sassoun »]. Grigorian l’avait condamné à 10,5 ans de prison.

Le gouvernement reporte au mois de juillet l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’abattage du bétail à domicile/ A la suite de nombreuses manifestations des éleveurs et des bouchers qui s’opposent à une nouvelle exigence en matière de sécurité alimentaire (cf. revue du 21 janvier 2020) et qui avaient bloqué mardi les principales autoroutes dans différentes régions du pays, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a annoncé qu’il a reporté au mois de juillet l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’abattage du bétail à domicile. Il a souligné que cette suspension ne s’appliquera pas à la viande vendue dans les supermarchés ou servie dans les restaurants d’Erevan. Le Premier ministre a reconnu que les manifestants ont raison de souligner le manque d’abattoirs en Arménie, mais, selon lui, leur pénurie est le résultat de la réticence des autorités à interdire la boucherie domestique jusqu’à présent. Il a également annoncé que le gouvernement subventionnera des prêts et offrira d’autres incitations financières aux hommes d’affaires désireux de construire des abattoirs. 168 jam critique le traitement de cette question par le gouvernement : « s’il s’agit vraiment d’une réforme nécessaire, comme le dit N. Pachinian, le gouvernement n’aurait pas dû céder à la vague de protestations et n’aurait pas dû être dirigé par le populisme et reculer ». Le journal critique également le fait que le gouvernement avait pris la décision initiale sans calculer s’il y avait suffisamment d’abattoirs dans le pays.

Nikol Pachinian a réaffirmé la détermination du gouvernement à résoudre l’affaire de la mort de l’ancien chef du Service de sécurité nationale/ La presse indique que lors de la séance de questions-réponses du gouvernement au Parlement, Nikol Pachinian, a indiqué que son gouvernement contribuerait à garantir une enquête objective et approfondie sur la mort de Georgi Kutoyan, ancien chef du Service de sécurité nationale (cf. revue du 17 au 20 janvier 2020, cf. revue du 21 janvier 2020). Pachinian a indiqué que la « théorie principale » sur laquelle les forces de l’ordre enquêtent était le suicide. Il a également appelé les membres de la famille de Kutoyan à coopérer pleinement avec les enquêteurs. « J’ai déjà dit et je répète que je garantis que le gouvernement utilisera tous les leviers possibles pour que cette affaire ainsi que toutes les autres soient entièrement résolues » a ajouté Nikol Pachinian.

L’Arménie a été élue membre du Conseil du Bureau international d’éducation de l’UNESCO/ La presse indique que l’Arménie a été élue membre du Conseil du Bureau international d’éducation de l’UNESCO pour la période 2019-2023 et a été élue au Comité juridique de la Conférence générale pour la 41e session. Par décision du Conseil du Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’Arménie a été élue présidente du comité de gestion du Conseil pour 2020-2021.

La Commission de régulation des services publics a reçu l’offre de « Ucom » d’acheter « Beeline »/ Interrogé au sujet de l’offre de l’un des opérateurs de la télécommunication en Arménie, « Ucom », d’acheter l’autre operateur, « Beeline » [VEON SARL.], le vice-premier ministre Tigran Avinyan, a indiqué que la Commission de régulation des services publics avait reçu l’offre et devait l’analyser. Selon lui, la position initiale est que toutes les fréquences existantes doivent toujours permettre l’entrée d’un troisième opérateur. Le vice-premier ministre a également déclaré que la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique et le Service de sécurité nationale n’ont pas encore exprimé leurs positions à l’égard de cette offre.

Les statistiques sur la criminalité en Arménie/ Hraparak rend compte des statistiques sur la criminalité en Arménie. Selon les données de la Police, en 2019 il y a eu 47 homicides contre 35 en 2018. D’après les données il y a une augmentation des cas de vol : tandis qu’en 2018 il y a eu 8 851 cas de vol, en 2019 il y en a eu 10 732. Les cas de banditisme ont également augmenté : 62 cas en 2019 contre 47 cas en 2018.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Attachée de presse et de communication

Ambassade de France en Arménie