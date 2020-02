VTB Arménie offre un prêt étudiant à des conditions avantageuses

La banque VTB Arménie offre un prêt « étudiant » aux étudiants et à leurs parents à des conditions avantageuses. La banque a conçu un prêt « étudiant » pour le paiement des frais de scolarité non seulement dans les universités, mais aussi pour le paiement des cours dans les écoles et classes privées. Le prêt permet de payer des études non seulement en Arménie, mais aussi à l’étranger.

Le prêt peuvent être officialisé par les parents et parents des étudiants ou par les étudiants eux-mêmes, s’ils répondent aux exigences de la banque. Aucune garantie n’est requise pour la formalisation du prêt. Le prêt est accordé en drams arméniens à des taux d’intérêt annuels de 15 à 16,5% pour une durée de trois mois à cinq ans. La banque fournit entre 50 000 et 5 millions de drams (100% des frais de scolarité). Le prêt est officialisé en deux jours ouvrables maximum. Aucune commission n’est nécessaire pour gérer le compte de crédit.

Les clients peuvent rembourser leurs prêts en utilisant l’un des modes suivants - de manière uniforme, tous les mois jusqu’à la fin de l’étude et seuls les intérêts pendant l’étude et le principal à la fin de l’étude. Le prêt pour l’éducation est prévu pour étudier dans des établissements d’enseignement locaux et internationaux ainsi que dans des succursales d’établissements d’enseignement internationaux et dans diverses classes.

Plus de détails sur le prêt « étudiant » sont disponibles dans les agences de VTB Arménie et sur le site Internet de la banque www.vtb.am. On peut également recevoir des informations supplémentaires en composant le 87-87.

Les taux d’intérêt annuels effectifs sont de 16,61% à 24%.