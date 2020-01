L’Arménie s’attaque aux « voleurs dans la loi »

Une nouvelle loi rend illégal l’appartenance à une « sous-culture criminelle » même si aucun crime spécifique n’a été commis. La législation suit des exemples établis en Géorgie et en Russie.

L’Assemblée nationale d’Arménie a adopté une loi visant à lutter contre les groupes du crime organisé et leurs dirigeants, connus dans la région sous le nom de « voleurs dans la loi ». Le débat sur la mesure a brièvement transformé la chambre du Parlement en une atmosphère où les voleurs dans la loi auraient pu se sentir chez eux , avec des échauffourées, des cris et des jurons.

Le projet de loi a été adopté le 22 janvier sur un vote de parti : la faction au pouvoir Mon Pas a voté pour, tandis que les députés du parti Arménie Prospère ont voté contre et ceux d’Arménie Lumineuse se sont abstenus.

La loi est calquée sur des efforts similaires dans l’espace post-soviétique, notamment en Géorgie et en Russie. Aujourd’hui, « créer ou diriger un groupe criminel de sous-culture » en Arménie est un crime passible de cinq à 10 ans de prison et de confiscation d’avoirs. La définition du groupe est large et permet aux membres d’être arrêtés même s’ils n’ont pas commis un crime réel.

Comme ailleurs dans la région, l’Arménie a connu une explosion du crime organisé dans les années 1990 chaotiques. Et bien que la situation se soit quelque peu stabilisée, les dirigeants du crime organisé sont toujours connus et craignent des chiffres en Arménie. Le meurtre d’Andranik Harutyunyan, connu sous le nom de « Massivtsi Andik » (se référant à son quartier d’Erevan), a été l’un des crimes les plus largement discutés en 2019.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a évoqué la nécessité de maîtriser les groupes criminels. Lors d’une conférence de presse en juillet dernier, il s’est plaint que les voleurs dans la loi soient généralement considérés comme des personnes honorables, mais que « les personnes qui commandent des meurtres et des vols » ne devraient pas être respectées. « Cette sous-culture doit être supprimée, de nombreux problèmes, y compris des phénomènes politiques, en découlent », a-t-il déclaré. En août, après que le gouvernement a approuvé un projet de loi, il a développé ses réflexions : « Les personnes appartenant à cette sous-culture pensent que la prison est leur maison, cette loi les renverra chez eux », a-t-il déclaré. « C’est un problème grave et je dois admettre que nos forces de l’ordre n’ont pas la capacité de le résoudre. »

En novembre, le journal Past a rapporté qu’un groupe de voleurs dans la loi organisaient une réunion dans la station balnéaire de montagne de Tsakhkadzor et que l’un des points à l’ordre du jour serait la campagne de Nikol Pashinyan contre leur culture.

Ils bénéficiaient également d’un certain soutien politique : un député d’Arménie prospère, Vardan Ghukasyan, a déclaré en novembre qu’il « respectait » les voleurs dans la loi et qu’il ne fallait pas les gêner.

Lorsque la loi a été discutée au Parlement le 21 janvier, l’Arménie prospère s’y est à nouveau opposée. Le député Gevorg Petrosyan s’est plaint que l’appartenance à un groupe ne devrait pas être un crime et que les autorités devraient plutôt se concentrer sur la lutte contre « un mot de trois lettres », une référence apparente à un mot vulgaire pour travailleur du sexe.

Un autre député, indépendant Arman Babajanyan, s’est opposé et a déclaré que le parti devrait s’excuser pour cette remarque. Cela a conduit à un crachat verbal, qui à son tour a conduit à une certaine pression entre l’Arménie prospère et d’autres députés. Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a reproché aux députés d’Arménie prospère, leur demandant « voulez-vous un razborka ? » En utilisant un mot russe signifiant quelque chose comme une épreuve de force, un moyen de gangster pour régler un différend. Il a suspendu les privilèges parlementaires pour la journée de quatre membres d’Arménie prospère.

L’autre parti d’opposition au Parlement, Arménie Lumineuse, a fait valoir que l’approche ne fonctionnerait pas. « Cette loi n’est pas capable de lutter contre les sous-cultures criminelles car elle va causer des problèmes juridiques dans son application », a déclaré Edmon Marukyan, le chef du parti, lors du débat du 21 janvier. « Les sous-cultures criminelles devraient être combattues en renforçant l’application des lois. »

La Russie a adopté une loi similaire en 2019. La Géorgie a introduit une loi similaire en 2004 et elle a été renforcée en 2018.

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org