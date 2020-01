Le président arménien Armen Sarkissian a visité la basilique de la Nativité à Bethléhem en compagnie de religieux Arméniens

Le président arménien Armen Sarkissian accompagné de la Première dame d’Arménie Nouné Sarkissian qui se trouve en Israël a visité la basilique de la Nativité à Bethléhem. Le couple présidentiel était accueilli sur place par l’Archevêque Sevan Gharibian du Patriarcat arménien de Jérusalem.

Armen Sarkissian et son épouse ont allumé des bougies à l’intérieur de la basilique de la Nativité et écouté la liturgie arménienne réalisée par les religieux Arméniens et prié en leur compagnie. Mgr Sevan Gharibian a remercié le couple pour leur présence à Bethléhem et affirmé que la présence des Arméniens dans cette ville Sainte était « un grand honneur national ».

S’adressant aux religieux arméniens de la basilique de la Nativité de Bethléhem, Armen Sarkissian a remercié l’Eglise arménienne d’être présente depuis des siècles dans les lieux Saints. « Ce que vous faites pour Dieu et les valeurs humaines, le monde en a besoin (…) ici il y a le souffle historique de la présence arménienne, en entrant dans la basilique, je ressens cette présence arménienne » dit Armen Sarkissian au religieux.

Krikor Amirzayan