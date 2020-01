Nikol Pachinian : l’Arménie a tourné la page honteuse des armes des années 1980 par l’acquisition d’armes modernes

L’Arménie a tourné la page honteuse des armes des années 1980 a affirmé le Premier ministre Nikol Pachinian à Kapan, en présentant -pour la 3e fois- les 100 preuves ou réalisations de l’Arménie Nouvelle depuis la Révolution de velours de mai 2018.

Nikol Pachinian évoquant la défense de l’Arménie a affirmé « Dans le budget 2020 il est alloué au ministère de la Défense une somme de 307 milliards de drams qui dépasse de 28% soit 66 milliards, celui de 2018 (…) depuis mai 2018 la République d’Arménie a acquis dans un temps très court des armes et des munitions modernes, avec des avions de chasse « Su-30SM » à fonctions multiples, et la défense anti-aérienne s’est dotée de complexes anti-missiles « Tor-M2KM » et « Osa-AK ». Les forces armées se sont dotées de canons, de missiles, de munitions et de 310 véhicules militaires. De nombreux essais de munitions furent réalisés. L’Arménie a fermé la page honteuse des armes des années 1980 car les acquisitions des armes sont de fabrication 2019 ou des armes neuves non utilisées ».

Krikor Amirzayan