Après le séisme d’Elazig (Kharpert l’arménienne) vendredi 24 janvier et ses plusieurs dizaines de morts et plus d’un millier de blessés, une nationaliste turque, a appelée sur Twitter de ne pas aider les sinistrés car ces derniers sont Kurdes ! Cette turque, Neslisar Karavapur a écrit au sujet des sinistrés d’Elazig « ils ne m’intéressent pas du tout ! Ils sont tous Kurdes, ne leur envoyez pas de l’aide. Ils soutiennent le PKK. Le sang de nos soldats doit être vengé ». Rappelons que l’est de la Turquie, territoire de l’Arménie occidentale jusqu’au génocide de 1915 est peuplé aujourd’hui majoritairement par les Kurdes. Des Kurdes la principale minorité en Turquie formeraient de 30 à 35 millions d’individus inclus dans les 80 millions d’habitants de la Turquie. Mais les statistiques officielles turques minorent le nombre des Kurdes qui ont une croissance démographique plus importante que les Kurdes et restent le principal danger d’implosion du pays…

Krikor Amirzayan