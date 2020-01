Un nouveau diocèse pour les arméniens des Pays Baltes

Par une bulle patriarcale en date du 24 janvier 2020, sa Sainteté Karékine II a bénie la création d’un nouveau diocèse de l’Eglise arménienne pour les Pays Baltes [ Estonie, Lettonie et Lituanie]. Ces communautés sont désormais retirées de la juridiction du diocèse de la « Nouvelle Nakhitchévan et de Russie » (siège à Moscou) et placées sous l’autorité de l’évêque Vartan Navasadyan, nommé primat pour les trois pays. Le nombre des fidèles de ce nouveau diocèse serait d’environ 6 000 personnes, pour la plupart émigrées d’Arménie dans les années 90 du 20-ème siècle.



Comme pour l’Ukraine, la création de ce nouveau diocèse permet aux communautés des Pays Baltes d’acquérir leur indépendance par rapport au diocèse de Russie auxquelles elles étaient rattachées, mais aussi de rassurer les autorités de leurs pays d’accueil en délicatesse avec Moscou.



Trois lieux de cultes existent actuellement dans ce diocèse : les églises saint Grégoire l’Illuminateur de Tallin en Estonie (construite dans le style arménien), et de Riga en Lettonie, (une ancienne église luthérienne), la chapelle saint Vartan à Vilnius, capitale de la Lituanie.

Actuellement, 37 diocèses et deux légations catholicossales dépendent du Saint-siège d’ Etchmiadzine.

PN