Séisme de magnitude 6,8 à l’est de la Turquie : au moins 14 tués

Istanbul, 24 jan 2020 (AFP) - Un séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de

Richter a frappé vendredi l’est de la Turquie, ont annoncé les autorités,

faisant au moins quatorze morts selon un bilan provisoire.

La terre a tremblé dans le district de Sivrice, dans la province d’Elazig,

vers 20H55 locale (17H55 GMT), selon l’agence gouvernementale des situations

de catastrophe (AFAD). L’institut américain USGS a mesuré la secousse à 6,7.

L’AFAD a précisé que selon un bilan provisoire au moins quatorze personnes

avaient perdu la vie, huit dans la province d’Elazig et six dans la province

voisine de Malaty.

Le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu a déclaré à l’agence

officielle Anadolu : « Nous espérons qu’il n’y aura pas d’autres victimes ».

Selon lui, des immeubles se seraient écroulés dans la région.

La télévision turque a diffusé des images d’habitants paniqués se ruant à

l’extérieur des bâtiments, et d’au moins un immeuble dont le toit était en

feu.

L’AFAD a précisé qu’au moins trente répliques du séisme avaient été

enregistrées dans la journée de vendredi et que plus de 400 équipes de

secouristes avaient été envoyées sur place.

« Nous avons dépêché quatre équipes dans la région » a indiqué à l’AFP Recep

Salci, de l’Association turque de recherches et de secours AKUT). "Nous avons

appris que des immeubles se sont effondrés, nous nous préparons à envoyer

d’autres équipes si nécessaire« . »C’était effrayant, les meubles nous sont tombés dessus. Nous nous sommes

précipités dehors« a déclaré à l’AFP Melahat Can, 47 ans, habitant d’Elazig. »Nous allons passer les prochains jours dans une ferme à l’extérieur de la

ville".

Zekeriya Gunes, 68 ans, a pour sa part indiqué avoir vu un bâtiment

s’effondrer à deux cents mètres de son domicile, sans pouvoir dire s’il était

habité.

"Tout le monde est descendu dans la rue, c’était très puissant, très

effrayant", a-t-il dit.

Le séisme a été ressenti dans plusieurs régions de l’Est de la Turquie,

dont Tunceli, a indiqué la chaîne de télévision NTV.

Les principales compagnies turques de télécommunications ont annoncé

vendredi qu’elles allaient fournir aux habitants des zones touchées des

services de téléphonie et de connections internet gratuits.

La Turquie, située sur plusieurs lignes de failles, est fréquemment touchée

par des séismes.

En 1999, un tremblement de terres de magnitude 7,4 avait touché l’Est du

pays, faisant plus de 17.000 morts, dont un millier à Istanbul.

En septembre, un séisme de magnitude 5.7 avait touché la capitale

économique du pays.

Les experts estiment qu’un tremblement de terre majeur peut à tout moment

toucher cette ville de plus de 15 millions d’habitants, où l’habitat, souvent

anarchique, n’est que rarement aux normes anti-sismiques.