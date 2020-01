Il n’y a pas d’antisémitisme en Arménie selon Rima Varjapetyan-Feller la responsable de la communauté juive d’Arménie

Rima Varjapetyan-Feller, la responsable de la communauté juive d’Arménie vient d’affirmer dans une interview accordée à l’agence Armenpress qu’en Arménie il n’y a jamais eu et n’y aurai jamais d’antisémitisme. Selon cette responsable en Arménie les conditions crées sont telles que toujours les juifs peuvent afficher fièrement leur origine.

« En Arménie nous avons une communauté juive et l’Arménie est un pays tolérant où aucun étranger n’est agressé. Nous nous sentons en sécurité en Arménie où la xénophobie et l’antisémitisme n’existent pas. Les Arméniens représentent également des minorités nationales dans d’autres pays, et toujours ils ont une approche compréhensive ici en Arménie envers les minorités nationales » dit Rima Varjapetyan-Feller.

En Arménie la principale organisation juive recensée officiellement est la Communauté Juive d’Arménie qui fut enregistrée au ministère de la Justice en 1991. Depuis 1996 Rima Varjapetyan-Feller est la présidente de l’organisation. L’Arménie compterait actuellement de 300 à 400 familles juives. Les juifs seraient installés en Arménie à partir de 1828 avec les accords arméno-russes de Turkmentchaï.

Krikor Amirzayan