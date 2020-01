Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, a rencontré le vice-ministre géorgien des Affaires étrangères, Lasha Darsalia.

Zohrab Mnatsakanian a souligné les progrès remarquables dans les relations arméno-géorgiennes, accordant une grande importance à la mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants arméniens et géorgiens.

Les interlocuteurs ont discuté d’un large éventail de questions à l’ordre du jour. Les parties ont noté avec satisfaction les progrès positifs réalisés dans la 10e séance de la Commission intergouvernementale de coopération économique entre l’Arménie et la Géorgie, soulignant l’importance de la mise en œuvre de projets communs dans les domaines de l’énergie et des transports, ainsi que l’approfondissement de la coopération dans les domaines du tourisme, de l’aide humanitaire et d’autres domaines.

Les parties ont également échangé des idées sur les problèmes et défis régionaux et internationaux actuels et souligné l’importance de maintenir la paix et la stabilité dans la région.