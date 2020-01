Nikol Pashinyan a tenu une réunion sur les réformes du système policier

Au cours de la réunion tenue au gouvernement, l’agenda et la vision des réformes de la police de la République d’Arménie ont été discutés.

Ouvrant la réunion, le Premier ministre Pashinyan a déclaré : « En général, les réformes de la police est à notre ordre du jour depuis le premier jour de la formation de notre gouvernement, et c’est, je pense, l’une de nos tâches les plus importantes à l’heure actuelle. Il convient de noter qu’après la Révolution de Velour de 2018 en Arménie, la police a généralement accompli ses tâches et continue de s’acquitter de ses tâches, mais nous constatons tous que dans le contexte des nouvelles réalités politiques et publiques, une nouvelle police est nécessaire au sens littéral. En général, l’objectif le plus important de notre processus devrait être d’établir de nouvelles relations entre la police et les citoyens.

Pendant ce temps, nous avons eu différentes discussions, nous avons examiné différents modèles, mais en général, je pense que notre conclusion est que dans la police et dans les autres cas nous devons dorénavant nous abstenir de démarches fragmentaires et toutes nos démarches doivent être de nature stratégique. J’ai déjà dit que je pense que les résultats de 2019 pourraient enregistrer la soi-disant période de transition post-révolutionnaire et que nous sommes maintenant entrés dans une période de gouvernance stratégique. Je pense que nous ne devons plus apporter de changements sectoriels dans aucun domaine, et toutes nos actions doivent être stratégiques.

Qu’est-ce que j’entends en disant les changements stratégiques ? Dans n’importe quel domaine, lorsque nous apportons un changement, nous devons garder à l’esprit que ce changement, même le plus petit, a un certain champ d’interaction. Et quand on discute du changement, il ne faut pas considérer le point lui-même, mais le champ des interactions possibles, évaluer les changements qui se produisent dans ce domaine, et ensuite seulement prendre les décisions appropriées. Et à cet égard, je crois et j’espère que la réforme de la police sera l’un de nos exemples les plus réussis. Bien sûr, nous espérons, et nous sommes également convaincus, que la police obtiendra une nouvelle image visuelle et externe à la suite de ces réformes, mais plus important encore, le nouveau contenu que nous aurons dans la police à la suite de ces réformes devra entraîner des changements institutionnels dans l’application des lois, les relations publiques et dans le pays en général, dans la protection de l’ordre public, l’état de droit et, bien sûr, dans la lutte contre la criminalité. »

Les questions liées aux principales orientations des réformes de la police, au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie ont été discutées lors de la réunion. La discussion a porté en particulier sur les changements structurels dans la police, le nouveau contenu des politiques de dotation, les mises à niveau techniques, l’introduction de nouveaux programmes éducatifs, la formation des professionnels, la formation des connaissances et des compétences nécessaires, ainsi qu’un certain nombre d’autres domaines. Il a également été fait référence à la coopération internationale dans ce contexte.

Le Premier ministre a chargé les responsables de mener à bien la stratégie de réforme dans les plus brefs délais et de la soumettre à la discussion.