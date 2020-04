Le groupe Tashir de Samvel Karapetyan est deuxième dans la notation Forbes des rois de l’immobilier russe

L’édition russe de Forbes a publié sa 16e cote annuelle des rois immobiliers russes.

Le classement comprend 30 entreprises avec les revenus locatifs les plus élevés. Le leader de la notation est resté inchangé depuis de nombreuses années - il s’agit de la société Kiev Square de God Nisanov et Zarakh Iliev. Les revenus locatifs de l’entreprise en 2019 se sont élevés à 1,6 milliard de dollars.

Samvel Karapetyan, le fondateur et président arménien du groupe Tashir, est près de trois fois en retard avec 655 millions de dollars. Le troisième est le groupe Safmar de Mikhail et Sait-Salam Gutserievs (580 millions de dollars). La liste des cinq premiers comprenait également le directeur de 44 centres commerciaux Ingka Centres (anciennement IKEA Centres) avec 510 millions de dollars et Gleden Invest d’Alexander Klyachin.

Il y a deux nouveaux arrivants dans le classement - Sindika d’Arsen Kanokov (95 millions de dollars) et le monde slave de Vladimir Leshchikov (85 millions de dollars). En outre, Eastern Property Holding (65 millions de dollars) figure à nouveau sur la liste.