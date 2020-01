Les protestations se poursuivent contre un plan de fermeture des maternités rurales

Les plans de fermeture de plusieurs maternités rurales au nom de l’efficacité ont provoqué des manifestations en Arménie.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il prévoyait de fermer toute maternité publique qui enregistrait moins de 150 naissances par an. Les cliniques qui sont moins occupées que « ne sont pas rentables et, surtout, sont moins efficaces pour prévenir la mortalité maternelle et infantile », a déclaré le ministère dans un communiqué. « L’expérience montre qu’au fil du temps, un petit nombre de naissances conduit inévitablement à une diminution des qualifications professionnelles du personnel. »

Mais pour de nombreuses personnes dans les régions touchées, cette décision témoigne de la négligence d’Erevan pour la périphérie de l’Arménie.

Lorsque l’information est sortie ce mois-ci que les nouvelles règles signifieraient la fermeture de sept cliniques à travers le pays, des manifestations ont été organisées dans plusieurs des zones touchées.

« Ils appellent cela une ville mais quel genre de ville est-ce quand le gouvernement de la ville est fermé, l’hôpital est fermé et il ne reste qu’une école de musique », a déclaré un homme lors d’une manifestation à Maralik, dans la province de Shirak, dans le nord-ouest de l’Arménie. « Les gens vivent ici, non ? »

La maternité de Maralik a enregistré 106 naissances en 2019, et les administrateurs se sont plaints de n’avoir eu à peine aucune communication du ministère de la Santé concernant l’ordre de fermer les maternités.

Lors d’une autre manifestation, dans la ville de Yeghvard, une participante était une femme née dans la ville mais rentrée de Moscou pour y accoucher. « J’ai rêvé d’avoir un bébé dans ma ville », a-t-elle déclaré dans une interview à 5th Channel. « Je me sens mal pour les gens qui travaillent ici, c’est un énorme stress. » Un médecin de la clinique a déclaré à la chaîne : « Nous avons travaillé pendant la guerre et le tremblement de terre » de 1988. « Si nous avons survécu à ces années, nous ne pouvons pas nous survivons dans de bonnes conditions ? « La clinique de Yeghvard, à seulement 15 kilomètres d’Erevan, n’a enregistré que 136 naissances en 2019, mais les médecins ont fait valoir qu’ils n’avaient également pas tué de mères ou de bébés. »Nous resterons au chômage et les médecins à Erevan seront surchargés de travail et épuisés", a déclaré le médecin. À la suite des protestations, la clinique Yeghvard a obtenu un sursis et continuera de fonctionner pendant un an.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adopté une attitude caustique caractéristique envers ceux qui ne sont pas d’accord avec les politiques de son gouvernement.

« Nous devons aborder cela stratégiquement - il n’est pas différent de conduire d’un village à Maralik qu’à Artik, qui est mieux équipé. Nous devons améliorer les services d’urgence afin que les gens puissent être transportés en toute sécurité à l’hôpital », a-t-il déclaré lors d’une discussion à le 22 janvier. « De plus, j’ai été choqué de voir que les médecins de Maralik portaient la même tenue dans laquelle ils effectuaient des accouchements dans la neige et la boue pour protester. »

5th Channel, qui appartient à un associé de l’ancien président et ennemi de Nikol Pashinyan Robert Kocharyan, a été particulièrement avide de couvrir les manifestations.

La chaîne a retransmis en direct ce qu’elle a décrit comme l’une des dernières naissances à avoir eu lieu à la clinique d’Acharjur, dans la région de Tavush, dans le nord-est de l’Arménie.

Le ministère de la Santé a répondu par une déclaration critiquant la chaîne pour ne pas avoir respecté une bonne hygiène, car le journaliste ne portait pas de masque ou de bonnet chirurgical lorsqu’il couvrait la naissance du 15 janvier. « Mettez de côté le désir de marquer des points politiques en mettant la vie des gens en danger », a déclaré le ministère.

Malgré les protestations, la maternité d’Acharjur sera toujours fermée, a indiqué le ministère.

Nikol Pashinyan s’est également plaint d’un reportage à la télévision publique sur la fermeture de la clinique d’Acharjur, notant qu’une femme qui y était citée venait du village de Voskepar. Nikol Pashinyan a déclaré que le village est à 25 kilomètres d’Acharjur, tandis qu’une autre ville qui a une autre maternité, Noyemberyan, était plus proche.

« Ce fait montre que nous avons affaire à des manipulations simples », a déclaré Nikol Pashinyan.

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org