Le prince de Galles s’est rendu à l’église arménienne de la Nativité à Bethléhem

Le prince de Galles se trouvait à Jérusalem à l’occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz en présence de dizaines de dirigeants de la planète -dont le président arménien Armen Sarkissian et son homologue français Emmanuel Macron- et pour participer le Forum mondial de l’Holocauste le 24 janvier. Le prince Charles s’est rendu également à Bethlehem où il a également visité l’église arménienne de la Nativité. Il était accompagné de l’Archevêque Sevan Gharibian. Ce dernier a remercié le prince de Galles pour sa visite et expliqué la présence arménienne en Terre Sainte. Evoquant le génocide de 1915, il rappela la phrase d’Hitler « Qui se souvient encore des Arméniens ? » et souhaité que la justice de réalise pour le peuple arménien. Information communiquée par le responsable du Patriarcat arménien de Jérusalem, le vartabed Goryun Baghdasarian.

Krikor Amirzayan