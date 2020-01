4 membres de SOS Chrétiens d’Orient ont disparu à Bagdad

Quatre membres de l’ONG SOS Chrétiens d’Orient ont disparu à Bagdad. Le journaliste Georges Malbruno indique que le probable enlèvement a eu lieu vendredi en fin d’après-midi alors qu’ils circulaient en voiture dans la capitale irakienne, et depuis l’ONG est sans nouvelle d’eux. « Ils venaient de quitter leur hôtel et allaient en voiture à un rendez-vous à Bagdad », a déclaré Jeanne der Agopian, membre de SOS Chrétiens d’Orient à Paris. Elise Boghossian (EliseCar) qui connaît les trois français et l’irakien de l’ONG se dit inquiète et espère une issue heureuse. Elle se trouve elle-même mission à Bagdad.