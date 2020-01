Acquittement d’un mathématicien turc enseignant en France

Istanbul, 24 jan 2020 (AFP) - Un tribunal turc a acquitté vendredi un

mathématicien turc enseignant en France à l’issue d’un procès pour

« terrorisme » qui a suscité l’indignation dans les milieux universitaires.

Tuna Altinel, maître de conférences à l’Université Claude-Bernard Lyon 1,

accusé de « propagande terroriste », a été acquitté par un tribunal de Balikesir

(nord-ouest de la Turquie), a indiqué à l’AFP sa soeur, Evren Altinel.

Arrêté en mai 2019 alors qu’il s’était rendu en Turquie pendant ses congés,

M. Altinel a dans un premier temps été accusé d’"appartenir à une organisation

terroriste« , puis de »propagande", après l’abandon du premier chef

d’accusation.

Les autorités lui reprochaient sa participation, en février 2019, à la

réunion d’une amicale kurde de France évoquant la mort de civils lors des

combats entre forces de sécurité et rebelles du Parti des travailleurs (PKK)

dans le sud-est de la Turquie en 2015.

Ecroué après son arrestation, M. Altinel avait été relâché en juillet après

81 jours de détention. Mais son passeport lui avait été confisqué, une mesure

qui devrait être levée après son acquittement.

Son avocate Meriç Eyüboglu a plaidé vendredi pour l’acquittement de M.

Altinel, estimant qu’il n’y avait « aucun élément incriminant » son client et

que les faits qui lui étaient reprochés "relevaient de la liberté

d’expression".

Dans un communiqué transmis à l’AFP, la présidence de l’Université Claude

Bernard Lyon 1 et la direction du CNRS sont « réjoui » de l’acquittement du

mathématicien, saluant « une grande victoire pour la liberté d’expression ».

"Nous espérons désormais une restitution rapide de son passeport par les

autorités turques« , ajoutent les deux institutions, affirmant que »la

communauté d’enseignement supérieur et de recherche a hâte de (le) retrouver

prochainement" à Lyon.

M. Altinel était également poursuivi dans une autre affaire pour avoir

signé une pétition appelant à la fin des opérations dans le sud-est de la

Turquie, mais a été acquitté en septembre.

Diplômé du lycée francophone Galatasaray à Istanbul, il réside à Lyon

depuis 1996.

Les milieux universitaires sont soumis à de fortes pressions en Turquie,

notamment depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016 qui a été

suivie de purges massives qui ont frappé de plein fouet les facultés.