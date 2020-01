Une association de femmes présente la candidature de Garo Paylan pour le Prix Nobel de la Paix

L’organisation internationale de femmes « Hamshenouhi » (Femmes du Hamshen) ont proposé aux organisateurs la candidature du député Arménien du parlement turc Garo Paylan pour le Prix Nobel de la Paix a informé RegionMonitor.

« Hamshenouhi » a présenté Garo Paylan comme une personnalité qui a voué sa vie aux droits du peuple arménien ainsi que la population d’origine habitant à l’est du Proche Orient.

« Il condamne fermement la politique agressive de la Turquie et les interventions militaires dans les Etats voisins, plus particulièrement les opérations de grande envergure en Irak et en Syrie. Aujourd’hui il est l’une des personnalités singulières qui défendent les valeurs humaines des peuples de la région comme la religion des minorités nationales » a indiqué la présidente de l’organisation « Hamshenouhi », Saïda Ohanian pour présenter la candidature de Garo Paylan. Rappelons que l’an dernier la même organisation avait également présenté la candidature de Garo Paylan pour le Prix Nobel de la Paix.

Krikor Amirzayan