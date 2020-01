L’Artsakh a enregistré 2 131 naissances en 2019 contre 2 336 en 2018

La République de l’Artsakh a enregistré 2 131 naissances en 2019 contre 2 336 un an plus tôt, soit une baisse de 205 naissances a affirmé lors d’une conférence de presse Ararat Danielyan le ministre de la Justice de l’Artsakh. Selon les sources statistiques, parmi ces naissances de 2019, 685 sont le premier enfant, 672 le deuxième, 440 le troisième, 169 le quatrième, 90 le cinquième, 38 le sixième, 15 le septième et 10 le huitième et au-delà. L’âge moyen des mères est de 27,5 ans. Sont nés l’an dernier 21 jumeaux. Les prénoms les plus courants de ces nouveau-nés garçons sont Davit, Alex, Marc, Ashot et pour les filles Anna, Naré, Mariam et Maria.

Krikor Amirzayan