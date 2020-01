Second déjeuner de travail entre le CCAF Région Sud et le CRIF Marseille - Provence

Au cœur de la cité phocéenne, dans le Centre culturel Sahak-Mesrop, avait lieu ce jeudi 23 janvier le second déjeuner de travail qui réunissait les deux communautés.

Date symbolique et commémorative, ce 23 janvier 2020, marquait le 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, par les troupes de l’armée soviétique.

Le monde horrifié découvrait l’horreur des camps de la mort, organisée à l’échelle industrielle, par les nazis allemands.

Ceux-là mêmes, « recyclés », les bottes de cuirs noirs, encore tachés du sang rouge des arméniens, massacrés et exterminés par leurs alliés turcs, trente années auparavant.

Les Allemands organisaient les déportations, ils apportaient l’Art de tuer en masse. L’efficience était maximale.

Ce premier génocide du XX e Siècle était la répétition générale de la Shoah.

Le scénario morbide se répétait. Les rouages huilés à outrance, le crime mécanique programmé, chauffé à blanc, la machine froide, de fer et d’acier était lancée irrémédiablement.

Pressées d’arriver à destination, les cheminées des locomotives crachaient des nuages de fumées noires intenses.

Plus tard, ce sont d’autres fumées, noires et âcres qui allaient s’échapper des toits de ces camps de crémation.

Certains officiers allemands, étaient déjà à la manœuvre lors du génocide des arméniens, ils savaient faire et avaient l’expérience criminelle.

Le gaz, plus moderne, tueur silencieux, remplaçait le fil de l’épée et la lame acérée du poignard qui éventraient les femmes enceintes, et décapitaient les enfants et les hommes.

Les églises devenaient d’immenses brasiers humains, ultimes lieux pour essayer d’échapper au fer.

D’autres étaient écartelés, tirés par des chevaux, sous les yeux sans vie de leur famille.

Un peuple croupissait dans son sang, écrivait Charles Aznavour, né de parents rescapés du génocide et reconnus comme « Justes parmi les Justes ».

Ambassadeur et homme de paix, ami du peuple juif l’artiste universel espérait de voir Israël reconnaître le génocide des Arméniens, lui qui avait chanté comme nul autre l’Holocauste et le Génocide de son peuple.

Les trains de 1915 et ceux de 1940 convoyaient de la même manière ces victimes innocentes vers les camps d’extermination, ou en direction du désert de Deïr Zor. Arrivées à destination, elles mourront à marche forcée, privée d’eau et de nourriture.

La mort était leur destination finale.

Aujourd’hui, les quelques rescapés arméniens, juifs et tziganes, témoignent devant l’humanité de l’innommable.

C’est dans la grande cour arborée de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs, qu’Ani Stepanow, présidente du CCAF Région Sud, Simon Azilazian, Ani et Lévon Djolakian, Raffi Delanian et Jacques Donabedian, accueillaient la représentation du CRIF Marseille - Provence.

Bruno Benjamin, son président était accompagné de Raymond Arouch, président du Centre Fleg, Clément Yana, Fabienne Bendoyan, Caroline Haddad, Mégane El- Baze, Marie Hélène Londer et Gislaine Laloum.

Avant le déjeuner, le Père Aram Ghazaryan a ouvert les portes de la Cathédrale où le comité s’est recueilli quelques instants.

MINUTE DE SILENCE

Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de la Shoah.

Ani Stepanow a remercié les membres du Crif présents et a fait part de sa volonté de sceller durablement ce lien d’amitié et de fraternité.

La présidente a rappelé le destin tragique et commun des deux peuples « frères », qui luttent face aux dénis, aux négationnistes et contre l’antisémitisme.

Elle a fait vœu de pouvoir mener tous ensemble ce combat sur une seule ligne droite, et de ne plus adopter de parallèles, pour défendre

ces causes communes.

Touché par l’accueil chaleureux, Bruno Benjamin, président du Crif a dit « être honoré d’être présent dans la maison des Arméniens, la maison de l’Arménie ».

Républicain, homme de dialogue et viscéralement attaché au devoir de mémoire, le président a déclaré se sentir intimement lié aux Arméniens.

Il a assuré de son aide en affirmant que le Crif fera tout pour que les manquements qui subsistent à la reconnaissance du génocide et à sa négation soient comblés.

Bruno Benjamin a déclaré avoir invité Aurore Bruna, ancienne présidente du CCAF Région Sud, professeur d’Histoire et nouvellement élue lauréate du Prix littéraire « Nouvelles d’Arménie Magazine », de bien vouloir intégrer la Commission Mémoire du Crif .

Aurore Bruna aura comme mission de mener une action commune avec le Crif auprès du Recteur d’Académie, pour essayer de signer un « partenariat » afin de mener des actions autour du génocide des Arméniens.

Le Rectorat et le Crif ayant déjà signé un partenariat.

« Côte à côte, nous pouvons dire les choses, entendre les choses, c’est plus simple » à déclaré le président Benjamin.

Raymond Arouch, président du Centre Fleg a évoqué le projet commun avec le Crif, d’inaugurer dès que possible « Un jardin des Justes » à Marseille.

Ce lieu donnera l’occasion une fois par an de mener une grande action pour commémorer la Shoah, le génocide des Arméniens, des

Tziganes et des Tutsi.

Raffi Dilanian a rappelé l’importance et « l’outil incontournable » que représente le Camp des Mille près d’Aix en Provence, où sont évoqués les différents génocides.

Dans le registre de la transmission de la mémoire, Clément Yana a déploré les difficultés à transmettre aux français l’Histoire et la mémoire de la Shoah.

« IL FAUT REVISITER LA FAÇON DE COMMÉMORER » Raymond Arouch

Le président du Centre Fleg, a évoqué une exposition qu’il organise autour de la Seconde guerre et du nazisme avec comme fil rouge les Super Héros américains de Marvel, créés par Jack Kirby ( né Jacob Kurtzberg) .

Pour sensibiliser un jeune public, il reprend des nombreux épisodes du créateur des Avengers, Hulk, Captain America et autres X- Men, qui se déroulent à Berlin.

« LE NÉGATIONNISME, ÇA SUFFIT ! » Simon Azilazian

Militant actif, homme d’expériences et d’influences,Simon Azilazian a mis en lumière le travail remarquable effectué depuis plusieurs années par la JAF qui organise « Amnésie Internationale ».

Véritable label de qualité, l’événement et devenu « Le » rendez-vous incontournable pour la défense de tous les génocides à Marseille.

Les présences d’Yves Ternon, BHL, Raymond Kevorkian et beaucoup d’autres sommités de la recherche et historiens sont des gages de sérieux.

Simon Azilazian a également évoqué le sujet des ventes d’armes par Israël à l’Etat azéri.

CRÉATION D’UNE COMMISSION COMMUNE

Dans une volonté forte de travailler ensemble, les deux institutions ont décidé de mettre en œuvre une Commission composée de 7 membres issus de chaque communauté, afin de proposer des objectifs et des projets à réaliser.

Bruno Benjamin c’est « fait fort » de porter des propositions au Ministre de l’ Education nationale Jean- Michel Blanquer.

Partisan pour effectuer des « retouches » dans les programmes d’ enseignements sur les génocides, Bruno Benjamin veut protéger toutes les mémoires.

Marseille commémore le 77e anniversaire des rafles du 24 janvier 1943, du Vieux - Port et de l’Opéra.

Grand rassemblement républicain ce dimanche 26 janvier à 11h, sur le parvis de l’Opéra municipal, place Ernest Reyer.

Participation et discours des élus et personnalités politiques de la Ville.

Alain Sarkissian