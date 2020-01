Revue de la presse arménienne du 22 janvier 2020

Ministre de la Justice : l’Arménie ne devrait pas revenir au système de gouvernement présidentiel/ Commentant les changements constitutionnels prévus par le gouvernement, le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, a indiqué que l’Arménie ne devrait pas revenir au système de gouvernement présidentiel. Rappelons que Badassian sera l’un des 15 membres d’une commission nouvellement créée chargée de rédiger de nouveaux amendements à la Constitution arménienne (cf. revue du 21 janvier 2020). Selon le Ministre, des nouveaux amendements constitutionnels concerneront le système judiciaire arménien. D’après lui, les autorités veulent « rétablir la confiance du public » dans les tribunaux, mais il a refusé de préciser quels amendements pourraient être adoptés à cette fin. Certains membres de l’équipe politique du Premier ministre ont suggéré que la réforme prévue devrait mettre fin « à la crise de la Cour constitutionnelle dans le pays ». Commentant les rumeurs selon lesquelles les autorités tenteront de s’en débarrasser en abolissant constitutionnellement la Cour constitutionnelle et en créant une nouvelle haute cour à sa place, Badassian s’est prononcé contre une telle solution. Il a déclaré que la Commission travaillera sur des changements majeurs qui s’appliqueront à l’ensemble du système judiciaire.

La parlement adopte le projet de loi facilitant l’accès des services de l’application de la loi aux données des comptes bancaires en Arménie/ Les journaux indiquent que le Parlement a adopté en deuxième et dernière lecture le projet de loi du gouvernement qui facilitera l’accès des services de l’application de la loi aux données des comptes bancaires en Arménie. Jusqu’à présent, les banques arméniennes étaient tenues de fournir aux autorités fiscales et policières des informations sur les comptes financiers des clients accusés ou soupçonnés de certains crimes. Le projet de loi donnera aux enquêteurs l’accès aux comptes bancaires nationaux des personnes liées aux suspects criminels. Selon le Premier ministre, Nikol Pachinian, cela aiderait les autorités arméniennes à lutter plus efficacement contre la corruption. L’opposition a cependant continué à critiquer le projet de loi, affirmant qu’il pourrait faire fuir les investisseurs. Rappelons que l’Union des banques arméniennes avait également critiqué ce projet de loi (cf. revue de presse du 13 septembre 2019), tandis que la Banque centrale d’Arménie avait insisté sur le fait que le projet de loi n’adoucira pas le secret bancaire (cf. revue du 14 au 17 septembre 2019).

Les avocats boycottent le procès Kocharyan pour cause de menace présumée/ La presse indique que citant une menace de mort présumée, les avocats de la défense ont boycotté le 21 janvier l’audience du procès de l’ancien Président, Robert Kocharyan. Les avocats de Kocharyan ont protesté contre « le fait que le tribunal n’ait pas répondu correctement » au père de l’un des huit manifestants de l’opposition tués lors des violences post-électorales de 2008. D’après l’un des procureurs du procès, Petros Petrossian, les boycotts font partie des efforts de la défense pour « prolonger artificiellement le procès ».

La Cour refuse de libérer le propriétaire d’une chaîne de télévision arrêté pour soupçon de verser des pots de vin aux témoins de l’affaire Kocharyan/ La presse indique que la Cour d’appel d’Arménie a refusé d’ordonner la libération du propriétaire de la 5e chaîne de télévision, Armen Tavadyan, arrêté à la fin du mois dernier suite aux allégations de la police selon lesquelles des partisans de Kocharyan tentent de corrompre les victimes et les témoins de l’affaire du 1er mars 2008. Armen Tavadyan nie les accusations portées contre lui. Son arrestation a provoqué de vives critiques de la part de l’ancien régime. D’après Hraparak les autorités auraient « ciblé la 5e chaîne et la chaine « Armnews » [appartenant aux anciens députés Républicains] et feraient tout pour les retirer des ondes ». Rappelant une récente déclaration de Nikol Pachinian sur « les chaînes de télévision corrompues », la source de Hraparak a indiqué que cette déclaration concernait la 5e chaîne et la chaîne H2 [propriété d’un proche de Kocharyan]. D’après la source du quotidien, des enquêtes pénales pourraient être lancées contre ces chaînes.

Le parti au pouvoir votera contre la formation d’une commission d’enquête sur les dons controversés à la Mairie d’Erevan/ Selon la cheffe du groupe parlementaire au pouvoir « Mon pas », Lilit Makunts, leur parti votera contre la formation d’une commission d’enquête sur les dons à la municipalité d’Erevan. Rappelons que le parti « Arménie lumineuse » avait demandé une enquête parlementaire sur les dons controversés à la Mairie d’Erevan (cf. revue du 30 novembre au 2 décembre 2019, cf. revue du 03 décembre 2019)

Le Service spécial d’enquête a commencé à intercepter légalement les appels du Président de la Cour constitutionnelle/ Hraparak indique que les enquêteurs du Service spécial d’enquête a également demandé au tribunal la permission d’intercepter les conversations téléphoniques du Président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmasyan, et de saisir les transcriptions de ses anciennes conversations. D’après Hraparak, le tribunal de première instance a rejeté la requête, mais le procureur général a fait appel auprès de la Cour d’appel et la demande a été validée. « En conséquence, a partir de lundi, le Service spécial d’enquête a commencé à intercepter légalement les appels de Tovmasyan et a confisqué le décryptage de ses appels téléphoniques antérieurs de l’opérateur de téléphonie mobile concerné » indique Hraparak.

Signature d’un mémorandum sur la gestion des déchets dangereux/ La presse indique que le Maire d’Erevan, Hayk Marutyan, et la cheffe de la délégation de l’Union européenne en Arménie, l’Ambassadrice, Andrea Victorin, ont signé un mémorandum en présence du chef d’unité Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie et partenariat oriental de la direction générale des négociations de voisinage et d’élargissement de la Commission européenne, Vassilis Maragos. La presse rappelle que le 17 décembre 2019, la municipalité d’Erevan et l’Union européenne ont signé l’accord de subvention N (NEAR-TS/2019/412-943) sur la coopération entre Erevan, Varsovie et Tirana pour surmonter les défis généraux de la gestion des déchets dangereux, dont le principal objectif est d’introduire un nouveau système efficace de gestion des déchets dangereux par des réformes systémiques de la gestion municipale. Le coût total du projet est de 5 326 377 euros. Le Maire a déclaré qu’Erevan a achevé tous les travaux de préparation, en tenant compte des engagements prévus par le plan de gestion des déchets dangereux et que tous les résultats susmentionnés seraient assurés par une coopération étroite avec Tirana et Varsovie.

AirBaltic a demandé l’autorisation de lancer des vols directs entre Erevan et Riga/ La presse indique que la compagnie aérienne AirBaltic a déclaré que si sa demande était approuvée, les vols directs Riga-Erevan-Riga pourraient commencer en mai 2020.

