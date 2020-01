Le Musée-Institut du génocide arménien va créer une base de données sur les victimes et les survivants

Le Musée-Institut du génocide arménien estime qu’il est important de créer une base de données des victimes et survivants du génocide arménien, des mémoires et des vidéos, et il recherche des sources de financement pour atteindre ces objectifs a annoncé le directeur du musée-institut Harutyun Marutyan aux journalistes.

Résumant les résultats des travaux achevés en 2019, Harutyun Marutyan s’est déclaré satisfait du fait que le Musée - Institut ait publié les deux numéros réguliers du Journal of Genocide Studies (2018 et 2019), a commencé à publier en langue anglaise International Journal of Armenian Genocide Studies et a de nouveau organisé plusieurs conférences et exploré 35 mémoires inédits conservés dans les fonds.

« En plus de cela, le Musée-Institut a organisé 19 séminaires méthodiques avec des spécialistes étrangers et arméniens, rétabli la bourse Rafael Lemkin et organisé plusieurs expositions. En ce qui concerne la coopération internationale, le Musée-Institut du Génocide arménien a collaboré avec la Fondation Camp des Milles, la maison-musée et les archives de Johannes Lepsius, le Musée canadien des droits de l’homme et l’Institut Pilke en Pologne », a ajouté Harutuyn Marutyan.

Le directeur des fonds du Musée-Institut du Génocide des Arméniens, Gohar Khanumyan, a informé que le Musée-Institut organisera cette année une conférence et une exposition consacrée au 100e anniversaire de l’autodéfense des Arméniens en Cilicie.