Le président Sarkissian soulève la question de la reconnaissance du génocide arménien par le Parlement israélien

Lors d’une visite de travail en Israël, le président arménien Armen Sarkissian et Mme Nouneh Sarkissian ont visité le parlement israélien, la Knesset, où ils ont été accueillis par le président de la Knesset Yuli Edelstein et Mme Irina Nevzlin.

Yuli Edelstein s’est dit convaincu que la visite d’Armen Sarkissian, ainsi que la décision de l’Arménie d’ouvrir une ambassade en Israël, seraient une pierre angulaire importante pour le développement ultérieur des relations bilatérales.

Le président Sarkissian a indiqué qu’il avait été à la base de l’établissement par l’Arménie de relations diplomatiques avec Israël, soulignant l’expérience d’Israël dans divers domaines, ainsi que l’échange d’expériences.

Armen Sarkissian a déclaré que les similitudes entre les destins des deux peuples sont impressionnantes et nous incitent à penser à l’avenir.

Notant que de nombreux chapitres de l’histoire sont tragiques pour les peuples arménien et juif, le président Sarkissian a déclaré que les efforts devraient être combinés afin d’empêcher que de telles catastrophes humanitaires ne se reproduisent. Le président arménien a également soulevé la question de la reconnaissance du génocide arménien par la Knesset israélienne, soulignant que la reconnaissance et la condamnation de ce chapitre honteux de l’histoire ne devraient pas être conditionnées par les réalités et les intérêts politiques d’aujourd’hui.

À la fin de la visite, le président arménien a fait une note dans le livre d’or de la Knesset. Ensuite, le président Sarkissian et Mme Nouneh Sarkissian ont visité le bâtiment du parlement israélien.