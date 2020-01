Entretien téléphonique du ministre des Affaires étrangères d’Arménie avec son homologue chypriote

Le 22 janvier, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan a eu un entretien téléphonique avec son homologue chypriote Nikos Christodoulides.

Les ministres des Affaires étrangères ont discuté des questions relatives à la coopération bilatérale, ainsi qu’au format trilatéral Arménie-Grèce-Chypre et ont échangé des points de vue sur les travaux préparatifs du sommet tripartite Chypre-Arménie-Grèce, qui se tiendra à Erevan.

À l’égard des développements dans la région de la Méditerranée orientale, le ministre arménien des Affaires étrangères d’Arménie a exprimé son soutien et sa solidarité à la partie chypriote. Les parties ont souligné l’importance de la coopération internationale pour le maintien et le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales.