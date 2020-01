Nikol Pashinyan et Stef Blok ont discuté des perspectives de développement des relations

Le Premier ministre Pashinyan a reçu une délégation conduite par le Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas Stef Blok, arrivé en Arménie en visite officielle.

Le Premier ministre a salué la visite de M. Blok dans notre pays et s’est dit convaincu que cela donnerait un nouvel essor au développement et à l’élargissement des relations arméno-néerlandaises. Soulignant l’importance d’organiser des visites réciproques de haut niveau, le Premier ministre a ajouté que cette année sa visite officielle aux Pays-Bas est également prévue, qui sera la première visite du leader arménien dans le pays depuis l’établissement des relations diplomatiques. Selon Nikol Pashinyan, le gouvernement arménien accorde de l’importance à la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et de l’aide humanitaire.

Le Premier ministre a ensuite évoqué le développement de la démocratie en Arménie, la lutte contre la corruption, les réformes du système judiciaire et d’autres domaines et a souligné que le gouvernement arménien a formulé un programme riche et ambitieux dans ces domaines, et fait des efforts pour le mettre en œuvre.

Nikol Pashinyan a salué la ratification de l’Accord de partenariat Arménie-UE par le Parlement néerlandais, qui est important pour élargir les relations avec les partenaires européens et pour la réalisation des programmes conjoints.

Remerciant pour l’accueil chaleureux, Stef Blok a noté que les processus démocratiques et les réformes en cours en Arménie sont clairement visibles et a souligné que le gouvernement de son pays est également prêt à soutenir leur mise en œuvre effective. Le Ministre néerlandais des Affaires étrangères a estimé que la coopération dans les domaines de l’économie, notamment l’agriculture, les technologies de l’information et de l’aide humanitaire, est prometteuse. M. Blok s’est dit convaincu que la visite du Premier ministre Pashinyan au Royaume des Pays-Bas contribuerait également à la consolidation et à l’élargissement de l’agenda des relations bilatérales.

Au cours de la rencontre, les interlocuteurs ont échangé des vues sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh ainsi que sur des questions d’importance régionale.