L’église arménienne Sourp Mariam Asdvadzadzine de Kayseri (Turquie) transformée en bibliothèque municipale

L’église arménienne Sourp Mariam Asdvadzadzine (Sainte-Vierge Marie) de la ville turque de Kayseri (Césarée) qui était utilisé après le génocide des Arméniens de 1915 comme un dépôt puis une salle de sports, puis en local pour la police fut finalement transformée en bibliothèque. En 2012 la construction fut prêtée pour 25 ans à la municipalité de Kayseri. La bibliothèque dispose aujourd’hui de 25 000 livres, 22 000 livres électroniques et 3 000 livres audio. Ahmet Demircan le vice-ministre turc de la Culture et du Tourisme était présent à l’inauguration de la bibliothèque qui accueillit 60 000 visiteurs en moins d’une semaine.

L’église arménienne Sourp Mariam Asdvadzadzine fut construite entre 1835 et 1938.

