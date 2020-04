VTB Arménie propose des prêts garantis par l’or à des conditions très avantageuses

La banque VTB Arménie a annoncé qu’elle proposait des prêts garantis par l’or aux conditions les plus favorables. Elle a déclaré que lors de la demande de prêts garantis par l’or, les clients bénéficient des conditions suivantes : le taux d’intérêt nominal annuel sur les prêts en drams arméniens varie de 2% à 13,5%, le taux d’intérêt nominal annuel sur les prêts en dollars américains varie de 1% à 9%, le montant du prêt varie de 30 000 à 3 millions de drams (l’équivalent en USD), le prêt est accordé à hauteur de 150% de la valeur estimée de l’or garanti.

La durée de remboursement du prêt est de 80 jours à 5 ans. Le type de remboursement du prêt est choisi par le client à sa discrétion. Lors de la demande de prêts garantis par l’or, les clients bénéficieront des avantages suivants : la décision d’octroyer un prêt est prise en quelques minutes, le traitement du prêt a lieu sur place en quelques minutes, pour obtenir un prêt un ensemble minimum de des documents sont requis - une pièce d’identité et un numéro de service public (carte sociale), si nécessaire, la banque peut fournir des fonds pour rembourser le prêt d’un client dans une autre banque et obtenir un nouveau prêt de VTB Arménie à des conditions plus favorables.

VTB Arménie propose également le rachat de prêts garantis par l’or auprès d’autres banques et organismes de crédit avec la possibilité d’augmenter le montant du prêt de 10%. Les clients fidèles qui empruntent des prêts garantis par l’or ont la possibilité d’augmenter le montant du prêt existant à 10% pendant toute la période de remboursement.